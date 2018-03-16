نقيب الصحفيين يحيل واقعة نشر مادة مخالفة بـ"المصري اليوم" للتحقيق

(مصراوي)

قرر عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إحالة واقعة نشر مادة صحفية مخالفة بموقع "المصري اليوم" إلى مجلس النقابة تمهيداً لإحالتها إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة.

وقرر النقيب، إحالة كل من محمد السيد صالح رئيس تحرير موقع "المصري اليوم"، وأحد المحررين به إلى التحقيق، وسماع أقوالهما بعد إحالة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واقعة نشر هذه المادة إلى النقابة للتحقيق فيها، وكذا شكاوى عدد من الزملاء حول هذه الواقعة.

وأكد سلامة، في تصريح اليوم، إيمان النقابة بحرية الرأي والتعبير، وحق الصحفي في نشر ما لديه من معلومات أو أخبار بشرط تحرى الدقة، وعدم الوقوع في أخطاء مهنية أو نشر موضوعات وأخبار قديمة بهدف الإساءة أو النيل من سمعة أي شخص.

جاء ذلك على خلفية إحالة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الواقعة إلى النقابة للتحقيق فيما تم نشره ومخالفته للكود الأخلاقي الذي قرره المجلس، وكذلك ميثاق الشرف الصحفي للنقابة.