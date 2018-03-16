بالأسماء.. 27 مستشفى للسياحة العلاجية في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور احمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، تعيين الدكتور أيمن عبد العزيز نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ أميناً عام للجنة الفنية للسياحة العلاجية.

كما تم اختيار الدكتور شيرين عباس، مالك إحدى شركات الأدوية، والدكتورة مديحة خطاب عميد كلية طب القاهرة الأسبق، كأعضاء للجنة العليا للسياحة العلاجية ضمن الشخصيات العامة لما لهما من دور فعال في مجال التعاون الصحي في الدول الافريقية، بالإضافة إلى اختيار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كعضو شرفي باللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للسياحة العلاجية، الذي ترأسه وزير الصحة ومحافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة، بشرم الشيخ.

وناقش وزير الصحة خلال الاجتماع تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم ٢٨١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية، واختيار مقرات لها، حيث تم اختيار دور في مبنى المجلس القومى للسكان ليصبح مقراً رئيسيا للجنة بالقاهرة، بالإضافة إلى مقر آخر في مركز العمليات المتقدم بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد وزير الصحة أن السياحة العلاجية ستصبح جزء من الناتج والدخل القومي لمصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزير أوصى بتدشين موقع إلكتروني عن السياحة العلاجية في مصر وإبراز أماكن الاستشفاء والمستشفيات المجهزة على أعلى مستوى للترويج لها ولجذب المرضى من دول العالم المختلفة.

وكشف "مجاهد" في بيان اليوم، أنه تم تحديد بعض المستشفيات ذات المعايير والمواصفات والجودة العالمية لتدخل ضمن منظومة السياحة العلاجية، ومنها مستشفيات شرم الشيخ الدولي وزايد التخصصي ودار الشفاء والأقصر الدولي وأرمنت بالأقصر وأسوان الجديد، ومن القطاع العلاجي مركز أورام أسوان، ومن قطاع مستشفيات القوات المسلحة، المعادي العسكري والجوي التخصصي وكوبري القبة والجلاء ومركز الطب العالمي ومصطفى كامل بالإسكندرية والنوبة والسلوم ومستشفى وادي النيل، ومن قطاع وزارة الداخلية مستشفيات الاسكندرية والعجوزة، ومن قطاع المستشفيات الخاصة، مستشفيات مصر الدولي والجنزوري والسعودي الألماني والعيون الدولي ودار الفؤاد، ومن المستشفيات الجامعية عين شمس التخصصي والفرنساوي والمنيل التخصصي وطنطا الجامعي الجديد.

وأضاف "مجاهد" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ خطة متكاملة تشمل تصور وافي ومتكامل و دراسة لتمويل برنامج السياحة العلاجية بالتنسيق مع وزيرى الصحة والسياحة، مؤكداً أن وزير الصحة سيبحث مع وزارة الدفاع دراسة التسهيلات العسكرية في المطارات لتفعيل تلك البرنامج.

وتابع مجاهد أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للسياحة العلاجية إنشاء قاعدة بيانات للمرضى الوافدين، لافتا إلى إعداد دليل إرشادي للوافد على الجهات المقدمة لخدمة السياحة العلاجية.

وفِي ذات السياق نوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه سيتم مناقشة قائمة أسعار الخدمات الطبية المقترح تقديمها بتخصصات القلب وزراعة القوقعة وجراحة العظام وتغيير المفاصل والأورام، وذلك بالاجتماع الثالث القادم في مقر اللجنة العليا للسياحة العلاجية بالمجلس القومي للسكان بالقاهرة.

كما سيتم دراسة إجراء مؤتمر لشركات التأمين الصحي العربية في مصر واستخراج التأشيرات العلاجية الطبية الجديدة التي ستسهل الإجراءات للمريض.