مقترح برلماني لزيادة مرتبات أفراد "الداخلية"

كتبت - أحمد علي وهند الشامي:

تقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون بشأن زيادة مرتبات ومعاشات أفراد وقوات وزارة الداخلية.

وأوضح عبدالجواد، في بيان اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة بجانب رجال القوات المسلحة البواسل، واجهوا كل السلبيات التي نتجت عن فوضى السنوات السابقة لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة البلاد وحتى الآن، ويواجهون الموت كل ساعة، وهذه الخطوة لرد جزء من الجميل لهم.

وتابع، أنه على الرغم مما بذلوه ويبذلونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، إلا أن الأمور تستوجب زيادة حتمية وفورية في الدخول والمعاشات، مؤكدًا على أنهم يعملون في صمت ولم نجد أحدًا منهم يطالب بشيء؛ لأنهم يتفانون في حب الوطن.

وأوضح أن مقترحه يأتي لما رآه مما يواجهه رجال الشرطة البواسل والقوات المسلحة من متاعب، فضلا عن استعدادهم الدائم للتضحية بحياتهم في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن.