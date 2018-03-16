ساويرس: "نفسي أشوف مصر شوارعها نظيفة وفيها نظام"
02:16 م الجمعة 16 مارس 2018
كتب- إسلام ضيف:
وجّه أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس، سؤالًا له، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "حاسس إنك ناقصك حاجة في الدنيا ياعم نجيب؟".
ورد ساويرس: "الحمد لله.. نفسي بس أشوف مصر وشوارعها نظيفة و فيها نظام زي بقية العالم، وحرية وديموقراطية حقيقية، ومستشفياتها نظيفة وجاهزة، وتعليمها عالي، وجو من غير سحابة سودا من حرق قش الرز ومن غير فقر ومعتمدة على نفسها".
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