ساويرس: "نفسي أشوف مصر شوارعها نظيفة وفيها نظام"

كتب- إسلام ضيف:

وجّه أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس، سؤالًا له، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "حاسس إنك ناقصك حاجة في الدنيا ياعم نجيب؟".

ورد ساويرس: "الحمد لله.. نفسي بس أشوف مصر وشوارعها نظيفة و فيها نظام زي بقية العالم، وحرية وديموقراطية حقيقية، ومستشفياتها نظيفة وجاهزة، وتعليمها عالي، وجو من غير سحابة سودا من حرق قش الرز ومن غير فقر ومعتمدة على نفسها".