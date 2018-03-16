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ساويرس: "نفسي أشوف مصر شوارعها نظيفة وفيها نظام"

02:16 م الجمعة 16 مارس 2018
ساويرس: "نفسي أشوف مصر شوارعها نظيفة وفيها نظام"

المهندس نجيب ساويرس

كتب- إسلام ضيف:

وجّه أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس، سؤالًا له، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "حاسس إنك ناقصك حاجة في الدنيا ياعم نجيب؟".

ورد ساويرس: "الحمد لله.. نفسي بس أشوف مصر وشوارعها نظيفة و فيها نظام زي بقية العالم، وحرية وديموقراطية حقيقية، ومستشفياتها نظيفة وجاهزة، وتعليمها عالي، وجو من غير سحابة سودا من حرق قش الرز ومن غير فقر ومعتمدة على نفسها".

 

نجيب ساويرس تويتر النظافة

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