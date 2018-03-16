وزير الهجرة: وصول جثمان مريم لمصر خلال 72 ساعة

كتبت- عايدة رضوان:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن السفارة والقنصلية المصرية في إنجلترا انتهت من الإجراءات الإدارية الخاصة بشحن جثمان الطالبة المصرية مريم حاتم مصطفى - والتي توفيت بعد تعرضها للاعتداء والسحل على يد 10 فتيات من أصول إفريقية.

وأضافت مكرم، في تصريحات لإكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أنه كان لابد من تشريح الجثمان بناءً على موافقة أسرة الفقيدة، على أن يتم شحن الجثمان خلال 72 ساعة.

يذكر أن مريم حاتم مصطفى، تعرضت لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة، إلى أن وافتها المنية عقب 12 يومًا من وقوع الحادث.