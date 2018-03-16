منى مينا للخرجين الجدد: أنتم دماء جديدة تحتاجها النقابة

كتبت-مروة شوقي:

رحبت منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بخريجي كلية الطب، لافتة إلى أنهم دماء جديدة تحتاجها النقابة بشكل مستمر.

وأضافت مينا، خلال كلمتها في حفل تكريم أوائل الخريجين، اليوم الجمعة، أن النقابة تحتاج لقوة دفع من شباب الأطباء؛ من أجل مصلحة المهنة في مصر.

وبحسب مينا، فإن الوضع المتدهور للمنظومة الصحية في مصر، والتعدي على الأطباء ونقص المستلزمات، يجعل المهنة مليئة بالعديد من الصعوبات.

واستطردت: "رغم ما سبق فهي مهنة جميله وإنسانية وتستحق الجهد والكد"، موضحة أن النقابة تحرص على حق الأطباء لأنهم يحرصون على إنسانية الطب.