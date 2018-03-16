نقيب الأطباء لأوائل كليات الطب: نستمد قوتنا منكم

كتبت-مروة شوقي:

بدأ حفل تكريم أوائل طلاب كليات الطب على مستوى المحافظات، بحضور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر أمين النقابة، والدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد.

وهنأ خيري، في بداية كلمته الطلاب الجدد بالتخرج عقب مشوار طويل، لافتا إلى أن الانضمام لممارسة المهنة هو بداية الطريق.

وأعرب خيري، عن سعادته بتكريم الأوائل من خريجي الطب، واصفا اليوم بالعرس، مضيفا: "تكريم الأوائل رمز، وإن كان باستطاعتنا لكرمنا جميع الخريجين".

وطالب خيري، الخريجين بالتفاعل مع نقابة الأطباء، بقوله:" تفاعلكم مع النقابة مهم، لأن قوتنا نستمدها منكم، وأطالبكم بالمشاركة في الجمعيات العمومية دومًا".