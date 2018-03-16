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شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الرئيسي في لشبونة

11:37 ص الجمعة 16 مارس 2018
شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الرئيسي في لشبونة

الدكتور أحمد الطَّيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشَّريف، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الرئيسي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وأوضحت مشيخة الأزهر في بيان اليوم الجمعة، أن الإمام الأكبر يشارك في الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور رئيس البرتغال ووزير الخارجية البرتغالي وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية، ويلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية.

شيخ الأزهر لشبونة أحمد الطَّيب البرتغال

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