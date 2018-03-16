وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني لـ"العليا للسياحة العلاجية"

كتب - أحمد جمعة:

ترأس الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا للسياحة العلاجية، اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ.

ويحضر الاجتماع، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن وزارات السياحة والخارجية والطيرات المدني، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية.

وتتولى اللجنة إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية في مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التي يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة، مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على اعتماد مقر للجنة بالمجلس القومي للسكان، فيما قال وزير الصحة إنه سيتم تجهيز الدور الثالث بالمجلس، لعقد اجتماعات اللجنة.