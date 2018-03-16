وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد زيارة لإيطاليا استغرقت يومين

القاهرة - أ ش أ:

عاد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، سامح شكري وزير الخارجية بعد زيارة لإيطاليا استغرقت يومين.

ترأس شكري خلال الزيارة اجتماع المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد بالإضافة إلى بيير كرينبول المفوض العام للأونروا باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة.

وتم خلال الاجتماع إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين اتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة المتمثلة في العجز المالى الكبير بموازنة الوكالة لعام 2018 بما أصبح يشكل تهديدا كبيرا للوكالة وتقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

والتقى شكري خلال الزيارة مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، حيث أكد الطرفان تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية واستئناف انعقاد مجلس رجال الأعمال المصري الإيطالي المشترك.

وزار وزير الخارجية مساء أمس، مقر السفارة المصرية بروما وتفقد مقر اللجنة الانتخابية هناك، واطلع على الاستعدادات التي اتخذتها السفارة لتسهيل عملية تصويت المواطنين من أبناء الجالية المصرية بإيطاليا في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.