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غدًا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

11:32 ص الجمعة 16 مارس 2018
غدًا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

كتب – محمود مصطفى:

تستطلع دارُ الإفتاءِ المصريةُ، غدا السبت، هلالَ شهرِ رجب لعام 1439 هجريًّا بعد غروب الشمس، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتعلن دار الإفتاء المصرية، مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه، عقب صلاة المغرب غدا السبت 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1439 هجريًّا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الملكية والجيوفيزيقة، أن غرة شهر رجب لعام 11439 هجريًا، يوم الاثنين 19 مارس الجاري.

شهر رجب دار الافتاء المصرية المعهد القومي للبحوث الفلكية

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