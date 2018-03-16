بدء التسجيل في الجمعية العمومية لـ"الأطباء"

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كتب - أحمد جمعة ومروة الفخراني:

بدأ قبل قليل، التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، والتي تنعقد بمقر دار الحكمة بوسط القاهرة.

​وتناقش الجمعية العمومية: ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد النقابة عليه، والنظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018، والنظر

في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عام 2017.

كما تناقش الجمعية العمومية تطورات قضية الدكتور محمود ناصر وآليات دعمه والتضامن معه، وما وصفته النقابة بـ"الحملات المتكررة ضد الأطباء".

كما تشهد الجمعية العمومية حفل الخريجين الجدد وما يستجد من أعمال.

ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية في الواحدة ظهرًا.