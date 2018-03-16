بدء تصويت المصريين بالسودان في الانتخابات الرئاسية

الخرطوم - (أ ش أ):

توافد أبناء الجالية المصرية بالسودان اليوم الجمعة، على مقر سفارة مصر بالخرطوم للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت السفارة المصرية أبوابها في الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين، وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة حتى الساعة التاسعة مساء، وتجري تحت إشراف البعثة الدبلوماسية بالخرطوم.

وقال سفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت، إن السفارة المصرية انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين، وتم تخصيص لجنة انتخابية واحدة للمصريين المتواجدين بالسودان بمقر السفارة بمدينة الخرطوم، وتزويدها بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أنه تم تزويد اللجنة بأجهزة حديثة لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي بالسفارة ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

وأكد شلتوت أنه يحق لكل مصري يتواجد بالسودان في الأيام التي تجري فيها انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويجب أن يباشر الناخب حق الانتخاب بنفسه، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن ساري الصلاحية الثابت به الرقم القومي.

وأشار إلى أن السفارة كانت قد دعت أبناء الجالية المصرية المتواجدين بالسودان، لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتم تنظيم لقاءات معهم، ونشر إعلانات بموعدها ومكان انعقادها وشروط إدلاء الناخب بصوته، في الصحف اليومية بالسودان وفي السفارة والقنصلية المصرية ومختلف مناطق تواجد وعمل المصريين سواء في مدينة الخرطوم العاصمة أو غيرها من الولايات السودانية، لإعلامهم بكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وحثهم على المشاركة الإيجابية فيها .

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، اليوم الجمعة، وسوف تستمر حتى الأحد المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج.

يذكر أن المصريين في الخارج دخلوا اعتبارا من أول أمس الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي ليكون البت فيها يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج هذه الجولة في الثاني من إبريل.