وزير الخارجية يطلع على تقارير البعثات حول انتخابات المصريين بالخارج

القاهرة- أ ش أ:

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية اطلع على التقارير الواردة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج ومن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بوزارة الخارجية عن آخر الاستعدادات الجارية لبدء انتخابات المصريين في الخارج اليوم الجمعة 16 مارس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أعرب عن تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها المستشار لاشين إبراهيم، للدعم الذي أتاحته لتيسير الإجراءات الخاصة بالانتخابات بالخارج خاصة في البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية.

وأكد أن شكري وجه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالإشراف بأنفسهم على تأمين اللجان الانتخابية وانتظام العمل بها وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكد أن رعاية مصالح المصريين في الخارج وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة تجاه الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن أحد أهم أولويات وزارة الخارجية.

وتحرص وزارة الخارجية على التشاور مع الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة المقبلة حول سبل زيادة نسبة مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية، على ضوء ما تضمنه قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أن من بين اختصاصاتها أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة في كل أو بعض مراحل إجراءات الاستفتاءات والانتخابات، بالاستماع إلى الجاليات والتشاور مع مجلس النواب.