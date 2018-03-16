الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم بالدرجات

كتب-أحمد مسعد:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية طقس مائل للدفء علي السواحل الشمالية دافئ علي الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة علي شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة علي بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

وسط الدلتا 15 23

الإسكندرية 14 22

بلطيم 13 22

مطروح 10 20

السلوم 10 21

سيوة 16 26

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

العريش 09 22

رفح 09 21

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 24

رأس سدر 14 24

نخل 07 23

نويبع 19 26

طابا 13 23

كاترين 09 22

الطور 15 25

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 17 28

مرسى علم 15 28

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 25

المنيا 12 25

أسيوط 12 25

سوهاج 13 29

قنا 14 32

الأقصر 15 33

أسوان 15 24

أبوسمبل 15 34

الوادى الجديد 15 31

شلاتين 17 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 18 28

حلايب 18 27