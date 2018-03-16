سامية زين العابدين: بلدنا تحتاج منا أن ندعمها.. وهناك مؤامرات خارجية لإسقاط مصر
كتب-إسلام ضيف:
قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجه الشهيد عادل رجائي، إن أسرتها قدمت ٥ شهداء للوطن، وأنه كان صعب عليها رؤية زوجها عند اغتياله.
وأضافت زين العابدين، خلال مؤتمر حملة "كلنا معاك من أجل مصر: " بلدنا تحتاج مننا أن نقف لدعم وطننا، وهناك مؤامرات تقودها دول خارجية لاسقاط مصر".
وطالبت عضو الهيئة الوطنية الصحافة المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات القادمة: "علينا أن ندرك أن لولا الجيش والشرطة مكناش قعدنا وكان في استقرار، وبلدنا ما تستحقش مننا أن نقف عدة ساعات عشان نوري العالم شعب ٣٠ يونيو!".
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