سامية زين العابدين: بلدنا تحتاج منا أن ندعمها.. وهناك مؤامرات خارجية لإسقاط مصر

كتب-إسلام ضيف:

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجه الشهيد عادل رجائي، إن أسرتها قدمت ٥ شهداء للوطن، وأنه كان صعب عليها رؤية زوجها عند اغتياله.

وأضافت زين العابدين، خلال مؤتمر حملة "كلنا معاك من أجل مصر: " بلدنا تحتاج مننا أن نقف لدعم وطننا، وهناك مؤامرات تقودها دول خارجية لاسقاط مصر".

وطالبت عضو الهيئة الوطنية الصحافة المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات القادمة: "علينا أن ندرك أن لولا الجيش والشرطة مكناش قعدنا وكان في استقرار، وبلدنا ما تستحقش مننا أن نقف عدة ساعات عشان نوري العالم شعب ٣٠ يونيو!".