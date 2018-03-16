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سامية زين العابدين: بلدنا تحتاج منا أن ندعمها.. وهناك مؤامرات خارجية لإسقاط مصر

04:00 ص الجمعة 16 مارس 2018
سامية زين العابدين: بلدنا تحتاج منا أن ندعمها.. وهناك مؤامرات خارجية لإسقاط مصر

كتب-إسلام ضيف:

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجه الشهيد عادل رجائي، إن أسرتها قدمت ٥ شهداء للوطن، وأنه كان صعب عليها رؤية زوجها عند اغتياله.

وأضافت زين العابدين، خلال مؤتمر حملة "كلنا معاك من أجل مصر: " بلدنا تحتاج مننا أن نقف لدعم وطننا، وهناك مؤامرات تقودها دول خارجية لاسقاط مصر".

وطالبت عضو الهيئة الوطنية الصحافة المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات القادمة: "علينا أن ندرك أن لولا الجيش والشرطة مكناش قعدنا وكان في استقرار، وبلدنا ما تستحقش مننا أن نقف عدة ساعات عشان نوري العالم شعب ٣٠ يونيو!".

سامية زين العابدين الهيئة الوطنية للصحافة حملة كلنا معاك

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