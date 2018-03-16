فرج عامر يطالب بحل الجماعات والجمعيات والأحزاب القائمة على أساس دينى

( مصراوى )

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف التى اكد خلالها ان الجماعات والجمعيات التى يتم تأسيسها على أساس دينى تشكل خطرا على الدين والدولة

وطالب "عامر" فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالحل الفورى لاى جماعات او جمعيات قائمة على أساس دينى لخطورتها على الدين والدولة

وأكدد وزير الاوقاف متسائلا : هل قامت الحكومة بفحص ملفات المؤسسات والجمعيات القائمة على أساس دينى ؟ وماهى عددها ؟ ولماذا لايتم حلها وتصفيتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اصحاب هذه المؤسسات المخالفة للدستور والقانون كما تساءل المهندس محمد فرج عامر عن موقف الدولة من الاحزاب القائمة على أساس دينى خاصة حزب مصر القوية الذى يترأسه عبد المنعم ابو الفتوح المحبوس حاليا على ذمة قضايا ارهابية ؟