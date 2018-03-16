صيدلة الجامعة الألمانية تنظم ورشة تدريبية للطلاب على أحدث تقنيات التحليل الدوائي

كتب- محمد قاسم ومصطفى عريشة:

نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ورشة عمل لتدريب الطلاب على أحدث تقنيات التحليل الدوائي والتعرف على طرق تركيب وعزل المركبات الفعالة، والكشف عنها وتشخيصها ومعرفة أهميتها.

وقال الدكتور محمد زكريا جاد عميد الكلية، إن الورشة استمرت 6 أيام وضمت طلاب المرحلة الدراسية الثالثة وحتى الخامسة لتدريبهم على استخدام جهاز الـ"UPLC-PDA-MS-MS " وهو الجهاز الأحدث عالمياً في مجال التحليل الدوائي والبيولوجي ويتم التدريب عليه في بحوث التدريس لطلاب الدراسات العليا بالعديد من الجامعات المصرية .

وأضاف أن الهدف من تنظيم الورشة هو إكساب الطلاب المعلومات والمهارات العملية والعلمية التي تؤهلهم للتعرف على المواد الكيمائية وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، والتعرف على أحدث التطورات التي تتوالى في مجال تطوير علم الصناعات الكيماوية والأدوية المتخصصة للعمل بكفاءة وسرعة طبقاً لأعلى مستويات الجودة العالمية والتي تتماشى مع طبيعة التخصص ومتطلبات أسواق العمل.

وأوضح جاد أن ورشة العمل اقيمت بالتعاون الثنائي (المصري – الألماني) بين كل من الدكاترة " رشا حنفي - محمد عبد الحليم - أمل يس" من قسم الكيمياء الصيدلية بالألمانية بالقاهرة الذين قاموا بتدريب الطلاب بمشاركة شتيفان بوتشر من قسم الكيمياء الصيدلية بجامعة زارلاند بألمانيا، إحدى الجامعات ذات التعاون والتبادل العلمي والطلابي المستمر مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.