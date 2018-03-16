العطار" السعودية وضعت شهر لاختبار منظومة تصدير الفرولة والفلفل..والصادرات ارتفعت بـ25 ألف طن فى العا

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة ، أن الوفد المصري الرسمي الذي توجه الأسبوع الماضي للملكة العربية السعودية قد استطاع اقناع الجانب السعودي بأهمية رفع الحظر على منتجي الفرولة والفلفل.

وأكد العطار، فى تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم استئناف عمليات التصدير للملكة مرة على سبيل التجربة لمدة شهر واحد كاختبار لقوة المنظومة المصرية ، مشيراً إلى أن الجانب السعودي يعاقب الدولة المصدرة وليست المصدر المخالف عكس باقى الدول .

وأضاف رئيس الحجر، أن منظومة الربط الالكترونى واحدة من أهم المنظومات فى العالم ، موضحاً أنها تهدف إلى تسهيل العمل والغاء الوساط بين المتعملين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت استيراد الفلفل بجميع أنواعه من مصر مؤقتاً، بدءًا من منتصف فبراير الماضى، والفراولة بدءًا من 11 يوليو الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات، وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وكشف أخر تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن إن إجمالي كميات المنتجات الزراعية التي تم تصديرها خلال الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى 31 يناير من نفس الشهر، بلغت 463 ألف، و844 طنا، بزيادة 25 ألفا و367 طنا.

وأكد التقرير، أن الصادرات الزراعية المصرية، بلغت إجمالي كميات الفواكه والخضروات التي تم تصديرها خلال الفترة من الأول من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2017 بلغت 5 ملايين و402 ألف طن منها مليون و204 ألف صادرات زراعية للدول العربية بزيادة 720 ألف طن عن عام 2016 بنسبة زيادة 16% خلال عام.

وكشف التقرير، أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية لمحاصيل العنب والموالح والثوم والبصل والمانجو، وذلك لعدد 7 دولة جديدة هي الصين وكندا وتايوان ونيجيريا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، موضحا أن الصين استوردت 55.5 طن من العنب المصري، بينما استوردت كندا 2014 طن موالح مصرية، في حين استقبلت الأسواق النيجيرية 444.5 طن عنب، واستوردت تايوان 3015 طن ثوم مصري.

وأوضح التقرير، أن تنزانيا استوردت من مصر 18 طن عنب و26.5 طن موالح، بينما صدرت مصر 83 طنا من الثوم و444 طن يصل لجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تصدير 10 طن مانجو إلى دولة موريشيوس