ضبط راكب يهرب عملات نقدية تعادل مليون جنيه بالمطار

كتب - طه عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المبالغ النقدية الأجنبية ، والتى تعادل حوالي مليون جنيه مصرى ، اخفاها راكب مصري قادم من السعودية معه ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .

اشتبه رجال الجمارك في احد الركاب اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة ، بسؤاله عن حمله اى اغراض توجب التعامل الجمركى فأجاب بالنفي ، بالعرض على زهنى عبد الحميد مدير الادارة قرر تشكيل لجنة جمركية ضمت عبد المجيد مصطفى وعبد العال عايش فتبين حيازته لعملات مختلفة للدولار الامريكى واليورو والريال السعودى والدينار الليبي والتى تعادل ما قيمته مليون جنيه مصرى.

أمر ابراهيم عبداللطيف مدير الاداره المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب.