وكيل البرلمان مطالبًا المصريين بالمشاركة في الانتخابات: "انزلوا علشان مصر"

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- نادر نبيل:

طالب النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، المصريين بالنزول للانتخابات الرئاسية القادمة، قائلًا: "عاوزين أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ ننزل الانتخابات، مش عشان خاطر عبد الفتاح السيسي، لكن علشان مصر، وعلى المصريين مسؤولية كبيرة".

وأضاف وهدان، في كلمته بمؤتمر حملة "كلنا معاك من أجل مصر بالمرج": "نحن نبعث رسالة تأييد لقواتنا المسلحة والشرطة في سيناء، الذين يحاربون عدو غاشم، يقتل المصلين".

واستطرد: "نحن أمام حرب كبيرة، وزي ما السادات انتصر على اليهود وطهر سيناء، السيسي هيطهر سيناء".

وتابع: "كنا فين من سنة ٢٠١١، ولو بصينا وشوفنا سوريا والعراق وليبيا راحوا فين".

ووجه حديثه للمرأة المصرية قائلًا: "وصي ابنك وجوزك يخافوا على مصر"، مؤكدً أن "لن تسقط مصر مادام بها جيش قوي".