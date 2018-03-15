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برلماني: على المصريين التصدي لدعوات مقاطعة الانتخابات

11:58 م الخميس 15 مارس 2018
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كتب- إسلام ضيف:

تصوير- نادر نبيل:

قال عيد هيكل، عضو مجلس النواب إنه يجب أن يتحد أبناء الوطن، ويصبحون يدًا واحدة في مواجهة المؤامرات والمخططات التي يقودوها أعداء الأمة لإسقاط مصر.

وطالب هيكل، في مؤتمر نظمته حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بالمرج المواطنين بالتصدي لجميع دعوات مقاطعة الانتخابات.

وأضاف عضو مجلس النواب: "علينا الوقوف خلف البطل الذي وحد هذه الأمة، وأن نرد له وفاؤه، والتصدى لمن يريدون تحويل مصر مثل: دول سوريا، وليبيا، والعراق".

واستطرد هيكل، في شرح إنجازات الرئيس السيسي في فترة رئاسته الأولى، وكم المشروعات القومية التي حققت، والجاري تحقيقها.

عيد هيكل حملة كلنا معاك من أجل مصر السيسي انتخابات الرئاسة

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