انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج (تابع لحظة بلحظة)

(مصراوي):

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج، مساء الخميس، من نيوزلندا، حيث استقبلت السفارة المصرية بـ"فينجتون"، الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى للانتخابات.

يتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح لفترة ولاية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.

وكانت السفارة المصرية بنيوزيلاندا قد انتهت من جميع الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الادلاء باصواتهم.

يتواصل تصويت المصريين بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ139 مقرًا في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

وينطلق سباق الرئاسة المصرية بشكل كامل، صباح الجمعة، 16 مارس الجاري - وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.​

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