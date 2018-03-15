رسائل للسيسي في الندوة التثقيفية الـ27: "إذا سقطت مصر تضيع الأمة"

كتب- إسلام ضيف:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل أثناء الندوة التثقيفية الـ27 لالقوات المسلحة، التي حضرها عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة، في مُقدمتهم الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

ويستعرض مصراوي، أبرز تلك الرسائل التي وجهها الرئيس في السطور التالية.

"الثمن الذي يدفعه الجيش والشرطة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الثمن الذي يدفعه كل شهيد ومصاب هو "وتد بيتحط من أجل مصر تفضل مصر".

واستكمل الرئيس: "أنا بشاور على الثمن اللي بيدفعه الجيش والشرطة من أهل مصر، كل الصور صور مصرية قدمت أبناءها لأجل خاطر الـ100 مليون يعيشوا في أمان وسلام، ولما بنتكلم في هذه النقطة كتير، لأن هما ليهم حق عندنا عشان نعيش حياتنا في أمان وسلام".

"مستعد ألبس الأفارول وأقاتل"

أبدى الرئيس السيسي، استعداده لارتداء "الأفارول" والقتال مع الأمن، قائلًا: "أنا مستعد ألبس الأفارول وأنزل وأقاتل جنبًا إلى جنب معاهم، لو إحنا عندنا ثقة أننا على الحق المُبين، وإن إحنا بنحارب خوارج العصر، إحنا بنحارب أكثر من كدا، أشخاص تسيء لمقام الألوهية، لأن كل دين هو انعكاس للخالق العظيم".

وتابع: "إذا أساء أهل الدين دا للخالق، هي إساءة أكبر من الأرض، نحن نقاتل لأجل خاطر ربنا، عايز أقولكوا مين الصح ومين الغلط، إحنا على الحق المُبين".

"يا نعيش كلنا يا نموت"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"إن شاء الله لن يجرؤ أحد أبدًا على المساس بيكم- في إشارة إلى المصريين- طول ما الجيش فيه نفس، وطول ما الشرطة فيها نفس، يا نموت كلنا يا نعيش كلنا".

"ما تحقق في السنوات الماضية ثمنه الأمن والسلام"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تحقق خلال الـ 4 سنوات الماضية، كان ثمنه الأمن والسلام لمصر والأمة العربية، رغم "التمن والألم والجرح".

"إذا سقطت مصر تضيع الأمة"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه إذا سقطت مصر لضاعت الأمة، قائلًا: "والله لو سقطت مصر لضاعت الأمة كلها، أنا بقسم بالله، لازم يبقى واضح عندكم إحنا 100 مليون، إحنا القلب، قلب الأمة، يا نعيش فتعيش أو لاقدر الله..".

"هنصلي العيد الجاي مع بعض"

أعلن الرئيس السيسي - خلال احتضانه طفلين من أبناء شهداء القوات المسلحة، نيته أداء صلاة عيد الفطر المقبل بحضور كل أبناء الشهداء وأسرهم، قائلاً: "هنصلي العيد مع بعض".

واستطرد قائلًا: "أنا بقول الكلام ده عشان كلنا هنكون في اليوم دا، وهنحتفل ونصلي مع ولادنا وولاد أبطالنا".

"لسه عليكم عهد"

ذكّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان محمد فؤاد، بموقف حدث بمسرح الجلاء عام 2013، قائلًا: "أنا بافكر محمد فؤاد والمجموعة اللي كانت موجودة في مسرح الجلاء 2013، لما قولتولنا يعني انتوا هتتخلوا عننا وتسيبونا، فقولنالكم هنموت ومش هنسيبكم، واحنا وفينا بعهدنا".

وأضاف الرئيس – خلال كلمته التي وجهها للفنان محمد فؤاد قائلًا: "انتوا كمان عليكم عهد لينا، احنا أنجزنا وعدنا وانتوا عليكم تنجزوا عهدكم ووعدكم، زي ما احنا ما اتخليناش انتوا كمان ما تتخلوش".

وتابع السيسي: "الحب مش هيعمل حاجة، احنا كلنا بنحب بلدنا لكن لما حبيناها قدمنا نفسنا، مصر أحسن مني وكل اللي فيها أحسن مني، أنا بس بفكرك وبفكر كل المصريين بالأيام دي كانت صعبة إزاي وكانت الظلمة كبيرة وماكنش فيه أمل، والدولة كانت بتضيع، كنا مهددين بحرب كبيرة كلنا، النهارده بعد المدة دي كلها بدم الناس اللي عند ربهم البلد دلوقتي بقت بلد صامدة قوية وبفضل الله قادرة".

وكرر السيسي رسالته لمحمد فؤاد: "لسه عليكم عهد كملوا عهدكم".

"المهم نقدم مصر بشكل عظيم للعالم"

في ختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يرأسه نجم كرة القدم الفرنسية السابق "كاريمبو" وشخصيات رياضية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة.

وقال الرئيس: " مصر شريك وهتشارك في المسابقة، ومفيش حاجة بعيد عن ربنا، المهم إننا كمصريين وفريق مصر نقدم مصر بشكل عظيم، تستحقه مصر وشهداء مصر".

وتابع: "كان كتير من الناس متصوّرة خلال السنوات الماضية أنها لن يقوم لها قومة، قامت بصبر وجلد شعبها، والدنيا كلها لسه هتتفرج علينا، إحنا ناس بتوع سلام وشرف وكرامة وحرية وصدق، وهى قيم وجدت لتبقى، من يمارسها يبقى".​​