لجنة من دار الكتب لترميم المخطوطات الأثرية النادرة بجامعة عين شمس

كتب- مـحمد قاسم:​

استقبل الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، لجنة من دار الكتب والوثائق القومية لبحث التعاون المشترك بين الجامعة ودار الكتب لترميم المخطوطات والكتب الأثرية والتاريخية النادرة الموجودة بالمكتبة المركزية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور جمال عبد الشافي المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والدكتور محمد العليمي مدير شبكة المعلومات، والدكتور رؤوف عبد الحفيظ رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، والدكتور جمال حسين مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح سنجاب أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يولي اهتماما كبيرا في المرحلة الحالية لتطوير المكتبة المركزية بالجامعة، باعتبارها نافذة العلم والمعرفة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وباحثين الجامعة، ولابد من تطويرها بالشكل الذى يليق باسم ومكانة جامعة عريقة كجامعة عين شمس.

وأضاف أن الاهتمام الحالي من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالمكتبة المركزية يشمل تطوير الموقع الجغرافي والمظهر الحالي للمكتبة بما يحقق الراحة والسهولة لرواد المكتبة، وكذلك العمل على ترميم المخطوطات والكتب الأثرية النادرة التي تمتلكها الجامعة باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها من التلف والإحلال .

وتوجهت اللجنة عقب الاجتماع إلى مقر المكتبة المركزية لفحص وتقييم مجموعة المخطوطات والكتب الأثرية النادرة الموجودة بها، والوضع الحالي لها لإعداد التقرير الفني ووضع الخطة الزمنية اللازمة للانتهاء من ترميم وإصلاح تلك المخطوطات.