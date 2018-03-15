بالصور.. السفارة الأمريكية تهدي جامعة عين شمس كتبًا وموسوعات علمية

رئيس البرتغال للطيب: عقلاء العالم يعولون كثيرًا على دور الأزهر في

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الخميس، وفدًا من السفارة الأمريكية بمصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة.

وضم الوفد، سوزني ميلر، المشرف الإقليمى على المراكز الأمريكية في دول شمال أفريقيا، روث آني، الملحق الثقافى الأمريكي، والأستاذة إيمان منصور – مدير المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة، وروث بتزولد المدير الإقليمى لمكتب اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية، وهناء سويدان أخصائي برنامج تدريس اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين جامعة عين شمس والسفارة الأمريكية، لافتًا إلى أن السفارة أهدت مجموعة من الكتب والمراجع والموسوعات القيمة والحديثة فى مختلف التخصصات العلمية والأدبية لإثراء المكتبة المركزية بجامعة عين شمس بتكلفة قرابة مليون جنيه مصري.

ووجه سنجاب، مدير عام المكتبة المركزية بالجامعة، باستلام مجموعة الكتب المهداة وتخصيص مكان متميز فى المكتبة المركزية لعرضها لرواد المكتبة، وتوزيع بعض الكتب المتخصصة على جميع مكتبات الكليات وفقا لتخصصاتها المختلفة.