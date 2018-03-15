الخرباوي للمواطنين: "علينا الوقوف صفًا واحدًا في الانتخابات لقهر قوى الشر"

كتيت- مروة شوقي:

قال الدكتور ثروت الخرباوي، رئيس مجلس حكماء حزب المحافظين، إن الدولة المصرية تواجه جيشًا يُدعى "منتخب العالم للإرهاب موجود في سيناء بهدف إسقاط الوطن"، بحسب وصفه.

وأضاف الخرباوي، خلال كلمته في مؤتمر حزب المحافظين، اليوم الخميس، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة: "جيش العالم للإرهاب، جعل الدين مصيده للدنيا وجعل شعار الإسلام السيف".

وتابع رئيس مجلس حكماء المحاظفين: "يجب أن يكون شعار المرحلة، الجندي في الميدان يقاتل، والشعب في اللجان من أجل دحض الإرهاب وتنميه مصر".

وأوضح الخرباوي، أن الجميع سواء معارضة أوحكومة أوجيش أوشرطة يد واحدة من أجل حماية الدولة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف صفًا واحد لقهر قوى الشر والظلام، وإثبات أن المصريين شعب جدير بالبقاء.

واستطرد: "الرئيس لم ياتِ صدفة لمكانه فقد أوجده الله، فالسيسي اختيار قدري رئيسًا لمصر، وزعيمًا لها في هذه الفتره فهو يتحمل مسئولية صخمة جدًا".

وطالب الخرباوي، المواطنين بالنزول يوم الاقتراع والمشاركة في الانتخابات، لإعطاء الرئيس السيسي شرعية إدارة المعركة والقتال ضد الإرهاب والفساد والجهل.

وبحسب الخرباوي، فإن مصر تحتاج شعبها في المعركة الكبيرة، موضحًا: "على كل شخص التأثير على كل محيطه، فلن نعطي الفرصه للمغرضين، لأن الرئيس طالب من كل مواطن المعونة بالذهاب للحان ليظهر أمام العالم كله، أن الشعب يقف وراءه في معركته ضد الإرهاب".