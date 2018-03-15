وزير الآثار يفتتح معرض "الحياة في الموت" بالمتحف المصري

رئيس البرتغال للطيب: عقلاء العالم يعولون كثيرًا على دور الأزهر في

كتب- يوسف عفيفي:

​تصوير- هاني رجب

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار وسيبيل دي كارتيية، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، ويوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، اليوم الخميس، معرضا مؤقتا بعنوان "الحياة في الموت: الدولة الوسطى فى دير البرشا"، بقاعة رقم 44 بالدور الأرضي للمتحف المصري بالتحرير.

يأتي هذا المعرض بالتعاون بين وزارة الآثار، والمعهد الهولندى الفلمنكى بالقاهرة، وجامعة لوڤان الكاثوليكية البلجيكية وجامعة ماينز الألمانيا، بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عامًا على الاكتشافات الأثرية بمنطقة دير البرشا.

حضر مراسم الافتتاح مدير البعثة البلجيكية- الألمانية المشتركة، ومجموعة من سفراء الدول الأجنبية والعربية والمستشارين الثقافين ومديري المعاهد الثقافية الأجنبية بالإضافة إلى عدد من رؤساء لجان مجلس النواب، وبعض الشخصيات العامة ومجموعة من قيادات وزارة الآثار.

يذكر أن منطقة دير البرشا تقع على بعد 280 كم جنوب القاهرة وقد استخدمت كجبانة خلال عصر الدولة الوسطى (2055-1650 ق.م) لحكام الأشمونين، حيث شيد الحكام مقابر مزخرفة بإتقان أعلى التل الشمالي لمنحدرات الصحراء الشرقية، بينما دُفن كبار الموظفين في مقابر بالقرب من حكامهم.

بدأت الحفائر في دير البرشا عام 1897 على يد عالم الآثار الفرنسي چورچ دارسي (1864- 1938) من خلال مصلحة الآثار المصرية. يُعد أبهى اكتشاف له هو حجرة دفن سپي الثالت التي وُجدت سليمة لم تمس.