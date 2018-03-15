ضبط 4 كجم "ماريجوانا" مع أمريكي في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكب أمريكي الجنسية من أصل تنزاني، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من أمريكا.

وقال مصدر في مطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الخطوط التركية القادمة من لوس أنجلوس، اشتبه أمير مطر مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أمريكي من اصل تنزاني، حاول الخروج مسرعا وسط وفد سياحي قادم من الصين، حيث تم تشكيل لجنة ضمت كل من محمود سعيد، وأحمد حسين، مأموري الجمرك، وعثر على كمية كبيرة من مخدرة من المرجوانا بإجمالي 4 كيلو، ونصف كيلو حشيش خام "واكس".

أمر سامي شكر، مدير الادارة بعمل محضر للراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مدير الادارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الراكب.