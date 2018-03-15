رئيس البرتغال للطيب: عقلاء العالم يعولون كثيرًا على دور الأزهر في نشر السلام

كتب- محمود مصطفى:

استقبل رئيس جمهورية البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في لشبونة، الدكتور أحمد الطيب، والوفد المرافق له.

ورحب الرئيس البرتغالي بزيارة الإمام الأكبر لبلاده، وقال: "أنا سعيد جدًا بوجودك معنا في البرتغال، وأرجو أن تشعر أنك في بلدك وبين أصدقائك".

وأشار رئيس البرتغال إلى أن بلاده تعتز بالحضارة الإسلامية باعتبارها إحدى مكونات الإرث التاريخي للبرتغال، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، والاستفادة من جهوده وخبراته في دعم قيم الاعتدال والتعايش.

ولفت "دي سوزا"، إلى أن العقلاء والمنصفين في العالم يعولون كثيرًا على صوت الحكمة والاعتدال الذي يمثله الأزهر، من خلال منهجه الوسطي المنفتح، ويقدرون الجهد الذي يبذله شيخ الأزهر من أجل ترسيخ مبادئ الحوار وقبول الآخر، والتصدي للأفكار المتطرفة ودعوات الكراهية.

وأكد الرئيس البرتغالي، أنه يزور مصر قريبا ويرغب أن يزور الإمام الأكبر والأزهر جامعا وجامعة.

من جانبه، قال الإمام الاكبر إن الأزهر الشريف يعمل على تعزيز التواصل الفعال بين أتباع مختلف الأديان والثقافات، وتعميق الحوار بين الشرق والغرب بما يسهم في ترسيخ السلام، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يدعو المسلمين في الغرب إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، وأن يكونوا جزءا فاعلًا في هذه المجتمعات، مشيدا بالنموذج الناجح الذي تمثله البرتغال في هذا السياق.

وأكد أن الأزهر على استعداد لمزيد من التعاون مع البرتغال، بما يصون ويعمق حالة السلام المجتمعي التي تتميز بها.

ونوه إلى أن الأزهر صمم برنامجًا لتدريب الأئمة في أوروبا على التعامل مع القضايا التي تهم الجاليات المسلمة في الغرب، مثل الإرهاب والتعايش المجتمعي، بما يحصن المسلمين من الاستقطاب للتنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى استعداد تقديم المنح للطلاب المسلمين من البرتغال للدراسة في كليات الأزهر.