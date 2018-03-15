والدة ضحية اعتداء بريطانيا: تشييع جثمان "مريم" إلى مصر فور انتهاء الإجراءات

كتبت - عايدة رضوان:

صرحت نسرين أبو العينين، والدة الطالبة مريم، الفتاة المصرية التي توفيت، أمس الأريعاء، بعد تعرضها للاعتداء والسحل من قبل ١٠ فتيات من أصول إفريقية بمدينة نوتنجهام الإنجليزية- حيث تعيش الأسرة منذ ٤ سنوات- بأنه سيتم تشييع جثمان "مريم" إلى مصر قريبًا.

وأضافت "أبو العينين"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أن جثمان ابنتها مازال لدى الطب الشرعي، فيما تقوم السفارة المصرية حاليا بإنهاء إجراءات نقله.

وكانت قد توفيت الطالبة المصرية مريم عبد السلام، إثر الاعتداء الوحشي عليها من جانب 10 فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام، حيث فاجئها الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع والقيام بالاعتداء عليها، وحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهن وهربت باتجاه إحدى الحافلات.

ظنت مريم، أنها نجت من الاعتداء الغاشم باستقلالها الحافلة، لكن الفتيات لاحقنها وأكملن الاعتداء عليها وضربها ضربا مبرحا حتى فقدت وعيها.

يشار إلى أن وفد برلماني يغادر الاثنين المقبل، إلى بريطانيا لمتابعة التحقيق في قضية الطالبة المصرية مريم، التي توفيت هناك.