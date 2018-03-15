السيسي يعرب عن تطلعه لزيادة استثمارات "جنرال إلكتريك"​ العالمية في مصر

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جون فلانرى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" العالمية، وذلك بحضور الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار إلى ما تتمتع به شركة "جنرال إلكتريك" من سمعة عالمية طيبة، وخبرة طويلة في العمل بالسوق المصرية، فضلاً عن نشاطها المتميز في العديد من المجالات.

واستعرض الرئيس- خلال اللقاء- الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الجاري اتخاذها من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار والدفع قدماً بجهود التنمية في مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه لزيادة الشركة لاستثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالنفع على الجانبين، لاسيما في ضوء ما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية متنوعة وواعدة بالمجالات المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس شركة "جنرال إلكتريك" أعرب من جانبه عن اعتزاز الشركة بالتعاون الممتد الذي يربطها بمصر، وحرص "جنرال الكتريك" على تعميق هذا التعاون وتطويره خلال الفترة القادمة، والعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة بمختلف القطاعات.

كما أكد جون فلانري، الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مصر في استراتيجية عمل الشركة، مؤكداً التزامها الكامل بتنفيذ المشروعات التي تقوم بها في مصر وفقاً لأعلي معايير الجودة وطبقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشاد رئيس شركة "جنرال الكتريك" في هذا الإطار بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر وما ساهمت به في تعزيز بيئة الأعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء، التباحث حول الخطط المستقبلية لعمل شركة "جنرال إلكتريك" في مصر وآفاق التعاون المتاحة في عدد من المجالات التي تتخصص بها الشركة.