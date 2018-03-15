حملة "موسى": الهجوم على مرشحنا يستهدف الانتخابات الرئاسية في مجملها

كتب- محمود رمزي:

قال عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى، إن الهجوم الشديد الذي يتعرض له مرشحه يستهدف بالدرجة الأولى الانتخابات الرئاسية المصرية فى مجملها، ويحاول الترسيخ لما وصوفه بـ"فكرة المرشح الكومبارس"، التي يروج لها الهاربون ف كل من تركيا وقطر، وأصحاب دعوة مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "عصمت"، في بيان للحملة الخميس: "لكن كل هذا لن ينال من عزيمة المواطنين في الحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المصرية، والعبور بالبلاد من المرحلة الصعبة التي تمر بها".

وتابع المتحدث الرسمى للحملة: "الجماعات الإرهابية يعملون بجد في خدمة التنظيم الدولي الإخوان، وأجهزة المخابرات معادية للوطن، ويستهدفون ضرب فكرة المشاركة في هذه الانتخابات والترويج للفكرة أن الانتخابات نتائجها محسومة مقدمًا، وهي فكرة خبيثة تستهدف النيل من جدية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وضربها في مقتل".

وأوضح المتحدث الرسمي المرشح لموسى مصطفى موسى، أن الشعب يدرك أدوار الهاربين في تركيا وقطر، والأموال الطائلة التى يضخها التنظيم الدولي الإخوانى لتبث دعاية مسمومة عبر أدوات إعلامية معروفة للجميع.​