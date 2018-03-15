وفد برلماني يتوجه إلى لندن الاثنين لمتابعة التحقيقات في قضية "مريم"

كتبت- هند الشامي:

يغادر وفد برلماني الاثنين المقبل، إلى بريطانيا لمتابعة التحقيق في قضية الطالبة المصرية مريم، التي توفيت هناك.

وكانت قد توفيت الطالبة المصرية مريم عبد السلام، إثر الاعتداء الوحشي عليها من جانب 10 فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام، حيث فاجئها الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع والقيام بالاعتداء عليها، وحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهن وهربت باتجاه إحدى الحافلات.

ظنت مريم، أنها نجت من الاعتداء الغاشم باستقلالها الحافلة، لكن الفتيات لاحقنها وأكملن الاعتداء عليها وضربها ضربا مبرحا حتى فقدت وعيها.

يشارك في الوفد كل من: طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ومارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمات حقوقية للوقوف على حقيقة الأمر والتحقيقات وسير القضية.