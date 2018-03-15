"أمهات مصر" يصدر حصاد شكاوى أولياء الأمور من المدارس في أسبوع

كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"، اليوم الخميس، البيان الأسبوعي الخاص بـ"حصاد شكاوى أولياء الأمور في المدارس"، لإلقاء الضوء عليها ومحاولة حلها من قبل المسؤولين.

وتلقى الاتحاد شكوى من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، يطالبون الوزارة بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع مع امتحانات المستوى الرفيع قبل البدء في امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأضاف أولياء الأمور في الشكوى، أن المواد غير المضافة للمجموع تزحم وتكدس جدول امتحانات نهاية العام، قائلين: "الأولاد بيبقى عندهم مادتين، ولما الطالب يكون نايم متأخر وصاحي بدري ويقعد بعد المادة الأساسية يمتحن كمبيوتر أو رسم ويروح متأخر، يرتاح إمتى ويراجع مادتين اليوم التالي إمتى؟"

كما تلقى الاتحاد شكوى أخرى من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدرسة كاظم أغا التابعة بإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة، تتضمن عدم استلامهم كتب مادة الرياضيات، رغم تسديدهم المصروفات ورسوم الكتب، مشيرين إلى أن إدارة المدرسة ردت عليهم بأنه لا يوجد كتب في مخازن الوزارة.

واشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من انتشار ظاهرة وقائع تعدي المعلمين على الطلاب في عدة مدارس، كان آخرها معلمًا اعتدى على طالب بطريقة وحشية داخل إحدى الفصول بمدرسة في منطقة حدائق القبة، واشتكت إحدى أولياء أمور مدرسة خاصة بسرس الليان في المنوفية من ضرب أبنائها بالعصا بشكل مستمر، مطالبة الوزارة بسرعة التدخل خوفا من تعقيد أبنائها.

واشتكى بعض أولياء الأمور بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الجيزة، من وجود منتجات منتهية الصلاحية بـ"كانتين" المدرسة، مطالبين المحافظة والوزارة بالتشديد والرقابة على جميع المدارس، حرصًا على صحة الطلاب.