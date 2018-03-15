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شيخ الأزهر يصل مقر رئاسة البرتغال للقاء الرئيس دي سوزا

04:46 م الخميس 15 مارس 2018
شيخ الأزهر يصل مقر رئاسة البرتغال للقاء الرئيس دي سوزا


كتب – محمود مصطفى:

وصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عصر الخميس، إلى مقر رئاسة الجمهورية البرتغالية، للقاء الرئيس دي سوزا.

وكان في استقبال الطيب لدى وصوله القصر الرئاسي، رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا وكبار المسؤولين في الدولة.

والتقى شيخ الأزهر قبل قليل، رئيس البرلمان البرتغالي فيرو رودريجيز، وبعض النواب، بمقر البرلمان.

وقال رئيس البرلمان البرتغالي، إن زيارة الإمام الأكبر لبلاده تبعث برسائل جوهرية حول ضرورة بناء جسور الحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات، مضيفا "سعي فضيلتكم الدائم للحوار بين الأديان يشعرنا بالاطمئنان على المستقبل".

 

شيخ الأزهر احمد الطيب رئاسة البرتغال دي سوزا

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رئيس البرلمان البرتغالي للطيب: "سعيكم للحوار بين الأديان يشعرنا بالاطمئنان"
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