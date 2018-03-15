الأرصاد: درجات الحرارة تصل 30 الأسبوع المقبل

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية، اليوم الخميس، لتسجل العظمى في القاهرة والوجه البحري 24 درجة، وتسجل غدا الجمعة 25 درجة، بعد ارتفاعها خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف "عبد العال" لمصراوي الخميس، أن فصل الربيع يبدأ الأربعاء المقبل 21 مارس، ويشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ونشاطًا للرياح وفقا لسمات هذا الفصل، داعيا الجميع إلى الحذر من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، متوقعًا تعرض البلاد لموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة بمعدلات طفيفة تتراواح ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأهاب رئيس هيئة الأرصاد، بالمواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فية خاصة مع الساعات المتأخرة من الليل، وضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية التي تصدرها الهيئة عبر وسائل الإعلام في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، ورصدت الهيئة أرقاما هاتفية للتواصل معها على مدار 24 ساعة وهي 24646721 - .24834625

وقال إن فصل الربيع عادة، تتخلله موجات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسمى بالموجات الخماسينية، وهي عبارة عن منخفضات حرارية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية تتقدم نحو الشرق يصاحبها رياح جنوبية غربية تكون نشطة للغاية في سرعتها، ما يؤدي إلى إثارة للرمال والأتربة تصل أحيانا لحد العاصفة ومعها تنخفض الرؤيه الأفقية على الطرق وتؤدي أيضًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة فوق سطح البحر المتوسط.