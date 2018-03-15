الطيران المدني: عودة الرحلات بين القاهرة وبني غازي أول أبريل

كتب - طه عبيد:

قررت سلطات الطيران المدني المصري، عودة الطيران بين مطار القاهرة الدولي، ومطار بني غازي بليبيا أول أبريل المقبل.

وحسب بيان، اليوم الخميس، وجهت سلطات الطيران المدني تعليماتها لرؤساء القطاعات، بالانتهاء من كل الإجراء اللازمة لعودة حركة الطيران بين البلدين، على أن تكون أول رحلة في أول أبريل بواقع رحلتين أسبوعيا قابلة للزيادة.

يأتي ذلك بعد توقف الرحلات من القاهرة إلى بني غازي، بناء على تعليمات الطيران المدني الليبي؛ بسبب الأحداث التي كانت تشهدها بني غازي خلال الفترة الماضية الماضية.​