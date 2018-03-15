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السيسي يستقبل كأس العالم والوفد المرافق له بمركز المنارة

03:27 م الخميس 15 مارس 2018
السيسي يستقبل كأس العالم والوفد المرافق له بمركز المنارة

كتبت- ياسمين محمد:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "كأس العالم" والوفد المرافق له من فيفا، اليوم الخميس، بمقر مركز المنارة للقوات المسلحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة.

ووصل كأس العالم القاهرة، اليوم الخمس، في زيارة تستمر ليومين، ضمن الجولة العالمية لكأس العالم والتي تشمل 91 مدينة و51 دولة في 6 قارات.

وحضر إلى مركز المنارة للقوات المسلحة - حيث تنعقد الندوة - جهاز المنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر.

وتقام احتفاليات هذه الزيارة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لمشجعي كرة القدم المصريين لمشاهدة الكأس الذي يعد أكبر جائزة في بطولات كرة القدم في العالم، وكذلك للاحتفال بتأهل مصر لبطولة كأس العالم فيفا لكرة القدم بعد غياب دام 28 عامًا عن الساحة الكروية العالمية.

 

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