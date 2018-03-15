قافلة وزارة الصحة توقع الكشف على 3 آلاف مواطن في إمبابة

كتب- السيد الحراني:

نفذت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية متنقلة بمركز شباب إمبابة بحي شمال الجيزة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة في تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الأكثر الاحتياجًا وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة من القوافل.

وأضاف الدالي، في بيان، اليوم الخميس، أن القافلة وقعت الكشف المجاني على المواطنين وقدمت العلاج اللازم لهم وحولت بعض الحالات التي تستدعى النقل إلى المستشفيات.

وقالت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة استمرت يومين ووقعت بالكشف على 3 آلاف حالة مرضية في 8 تخصصات، هي الباطنة والرمد والنساء والجلدية والمسالك والعظام والأطفال والأنف والأذن بالمجان دون تحميل المواطنين أي نفقات.