السيسي يحمل كأس العالم في ندوة القوات المسلحة

كتب- محمد قاسم:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يرأسه نجم كرة القدم الفرنسية السابق "كاريمبو"، ويضم شخصيات رياضية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة.

وحمل السيسي، "كأس العالم" مشيدًا بأداء المنتخب الوطني ووصوله لمونديال كأس العالم.

ومن المقرر أن تستمر زيارة "وفد الفيفا" يومين، وذلك ضمن الجولة العالمية للكأس، التي تشمل 91 مدينة و51 دولة في 6 قارات.

وتقام احتفاليات هذه الزيارة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لمشجعي كرة القدم المصريين لمشاهدة الكأس التي تعد أكبر جائزة في بطولات كرة القدم في العالم، وكذلك للاحتفال بتأهل مصر لبطولة كأس العالم- فيفا لكرة القدم بعد غياب دام 28 عامًا عن الساحة الكروية العالمية.

يذكر أن جائزة كأس العالم لكرة القدم تُمنح للبلد الذي يفوز فريقه ببطولة الفيفا لكرة القدم، إلا أن الكأس تبقى ملكًا للفيفا.​