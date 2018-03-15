برلماني: زيارة السيسي لوزارة الداخلية "رسالة لدول العالم"

كتب- إسلام ضيف:

وصف جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رجال الدولة والمسؤولين لمقر وزارة الداخلية، بأنها: "رسالة لكل دول العالم، بأن مؤسسات الدولة المصرية على قلب رجل واحد".

وقال عباس في بيان، اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس لوزارة الداخلية لها دافع معنوي لكل أفراد جهاز الشرطة، في ظل مشاركاتهم مع القوات المسلحة في العملية الشاملة "سيناء 2018" للقضاء على الإرهاب، وأن الزيارة تعتبر بمثابة تأكيد على أن القيادة السياسية خلف الشرطة في القضاء على الإرهاب ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الأجهزة الأمنية سواء أبطال قوات الشرطة، أو القوات المسلحة البواسل تبذل قصارى جهدها، للحفاظ على الأمن القومي المصري، وأنهم لن يترددوا في التضحية بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي زار مقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، أمس الأربعاء، برفقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.​