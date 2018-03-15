برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن حادث الطالبة "مريم" ببريطانيا

كتبت - هند الشامي:

تقدم النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، ببيان عاجل اليوم الخميس، للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بشأن وفاة الطالبة المصرية مريم عبدالسلام على إثر حادث الاعتداء الوحشي عليها في مدينة نوتنجهام البريطانية

وقال الخولي في بيانه، إنه استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو إدلائي ببيان عاجل إلى كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزير العدل.

وتوفيت الطالبة المصرية مريم عبدالسلام على إثر الاعتداء الوحشي عليها من جانب عشر فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام البريطانية، بعد أن فاجأها الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع واعتدين عليها، فحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهن وهربت باتجاه إحدى الحافلات، وظنت أنها نجت من الاعتداء الغاشم باستقلالها الحافلة، ولكن الفتيات لاحقنها وأكملن الاعتداء عليها.

وتابع: "نقلت مريم إلى أحد المستشفيات بمدينة نوتنجهام الإنجليزية، وشخصت المستشفى حالتها بالخطأ على أنها إصابة بالقلب وليس نزيفًا بالمخ، فتم إخراجها من المستشفى لتعود مرة أخرى بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة، وهو ما يؤكد وجود إهمال طبي جسيم أودى بحياتها".

وطالب الخولي، بضرورة أن يوافي الجانب البريطاني بصورة من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وجميع ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.​