حزب الحرية: كلنا على استعداد لارتداء "الأفرول" دفاعًا عن مصر

كتبت-مروة شوقي:

أشاد حزب الحرية، برئاسة النائب صلاح حسب الله، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة والتي أقيمت تحت عنوان "يوم الشهيد".

وحيا حسب الله، فى بيان أصدره اليوم الخميس، تأكيد الرئيس على أن مصر تحارب في سبيل الله، بمواجهتها للإرهاب، مشددا على أن أبطال مصر سيواصلون القتال حتى تحيا مصر ويحيا 100 مليون مصري.

وأشاد رئيس حزب الحرية، باستعداد السيسي، للنزول والمشاركة في هذه الحرب، بقوله: "مستعد ألبس الأفرول وأنزل أقاتل جنب أبطالنا حتى نتخلص من الإرهاب وتحيا مصر".

ونوه حسب الله، إلى أن هناك تأييدا واسع النطاق لدى الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته، لجهود أبطال وبواسل الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب والإرهابيين.

ولفت إلى أن الشعب المصري كله على استعداد أيضا لارتداء الأفرول أيضا للدفاع عن مصر ضد شياطين الإرهاب.