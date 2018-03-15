"علشان تبنيها": توفير 50 أتوبيس بالكويت لنقل المصريين لمقار الانتخابات

كتب- إسلام ضيف:

غادر النائب الدكتور محمود حسين، رئيس قطاع المصريين بالخارج بالحملة الرسمية للرئيس السيسي "علشان تبنيها"، إلى الكويت، اليوم الخميس؛ للمشاركة مع فريق عمل لحشد الناخبين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حسين، في بيان اليوم، إن الحملة جهزت بالتعاون مع بعض المتطوعين من رجال الأعمال المصريين بالكويت 50 أتوبيس لنقل الناخبين إلى مقار الاقتراع، وتحديد نقاط لتجمع المصريين من مختلف أنحاء الكويت لنقلهم لمقار الانتخاب.

وأوضح رئيس قطاع المصريين بالخارج بحمله "علشان تبنيها"، عقد اجتماع تنظيمي اليوم، مع مجموعة من الجالية المصرية، وأعضاء الحملة وبعض أصحاب المصانع من المصريين، للتنسيق لحشد العاملين المصريين بمصانعهم، علمًا بأن الحملة تمكنت في اللقاء الجماهيري الأسبوع قبل الماضي، من الحصول على موافقة غرفة التجارة بالكويت لإعطاء العاملين المصريين إجازة بأجر أيّام الانتخابات، لتمكينهم من التصويت.​