ننشر خريطة انتشار مندوبي حملة "موسى مصطفى" لانتخابات المصريين بالخارج

كتب- محمد نصار:

قال المستشار سمير عبد العظيم عليوة، المستشار القانوني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إنهم لديهم مندوبين في 4 دول أجنبية، إلى جانب 6 دول عربية.

وأضاف عبد العظيم، لمصراوي، اليوم الخميس، أنهم لديهم 5 مندوبين في دولة السعودية، إلى جانب 3 في الأردن، بينما لديهم مندوبين فقط في كل من الجزائر والإمارات والكويت والبحرين.

وأكد المستشار القانوني للحملة الانتخابية لموسى مصطفى موسى، أن لديهم مندوبين فقط في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

وأوضح عليوة، أنهم لا يستطيعون التواجد في كافة الدول التي يوجد بها جالية مصرية، ولذلك فضلوا التركيز على البلدان التي تحتوي على كتل تصويتية مرتفعة للجاليات المصرية في الخارج.​