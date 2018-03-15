صلاح منتصر يكشف كواليس لقاء الرئيس بوالدة الشهيدين صاحبة الـ100 عام

كتب- مصطفى على:

قال الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، إن استجابة الرئيس لمقال ناشده فيه لقاء أم الشهداء التي تبلغ من العمر مائة عام، ولقاءه بها يعكس الجانب الإنساني الرائع الذي يتميز به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف منتصر لمصراوي، اليوم الخميس، أن الرئيس دائمًا يبحث عن الذين يجب تكريمهم، كاشفًا عن أنه بعد نشر المقال يوم 14 يناير الماضي، اتصلت به إدارة الشؤون المعنوية، للتأكد من المعلومة بناء على توجيهات عليا، ثم التقاها الرئيس السيسي اليوم، بما يؤكد أن الرئيس يحرص على الجانب الإنساني، فضلا عن أنه دائمًا ما يبحث عن القدامى الذين نسيتهم الأيام، ليثبت لهم أن الدولة لا تنساهم والوطن لا ينساهم.

وكان منتصر كتب مقالاً بعنوان "رسالة من أم شهيدين" يوم 14 يناير الماضي، قال فيه: "مع القراء وأبدأ برجاء لم أستطع تجاهله من السيدة عصمت أحمد إبراهيم حموده التى تبلغ مائة سنة يوم 13 أكتوبر القادم، واستشهد نجلها الرائد شرطة محمد عاصم حمودة يوم 24 أكتوبر 73 فى حرب أكتوبر أثناء دفاعه عن مدينة السويس، وقبل ذلك توفي ابنها العريف قوات مسلحة متطوع فى القوات الجوية يوم 20 ابريل 1973 ما يجعلها كما وصفت نفسها "أم شهداء الجيش والشرطة" وأمنيتها مقابلة السيد رئيس الجمهورية في عيد الشرطة لكنها تعاني شللاً نصفياً ولا تستطيع الحركة لكبر سنها.

ولبى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب السيدة عصمت أحمد إبراهيم حمودة، البالغة من العمر 100 سنة، اليوم الأربعاء.

وقالت السيدة عصمت، إنها أنجبت ولدين وبنتا، وكان ابنها الأكبر ضابط شرطة استُشهد فى السويس يوم 24 أكتوبر 1973 وهو يدافع عن المدينة الباسلة، واستُشهد ابنها الثانى الذى كان يعمل ضابط صف فى القوات المسلحة بعد أخيه بـ6 أشهر، وبعد سنوات قليلة رحل زوجها، ولم يبق لها سوى ابنتها، ورغم هذه المعاناة لم تفقد إيمانها بالحياة.

وأضافت السيدة المعمرة عصمت أحمد إبراهيم، أنه ليس لها طلب سوى مصافحة الرئيس السيسي، وبمجرد التعبير عن رغبتها لم يتوان الرئيس فى الذهاب إليها ومصافحتها وتقبيل يدها.