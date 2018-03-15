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الجفري: الغبار على بيادة أصغر شهيد أشرف من الألسنة التي تطعن فيه

01:22 م الخميس 15 مارس 2018
الجفري: الغبار على بيادة أصغر شهيد أشرف من الألسنة التي تطعن فيه

الحبيب علي الجفري

كتبت- ياسمين محمد ومي مدحت:

وجه الشيخ الحبيب علي الجفري، رسالة لأرامل وأمهات وأبناء شهداء الجيش والشرطة، بشأن ما يطعن في الجيش والشرطة قائلًا: "لا عليكم لا تألموا لأمثال من يطعن ومن يتحدث، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الغبار الذي على رباط حذاء أو بيادة أصغر مجند في الجيش، امتزج بقطرات دمه على أرض سيناء الطاهرة، لهو أطهر وأنقى وأشرف من كل الألسنة المريضة التي تناله".

جاء هذا خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، والمنعقدة اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحبيب علي الجفري شهداء الجيش والشرطة سيناء الندوة التثقيفية الـ27

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