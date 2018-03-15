الكهرباء توقع عقود توريد "المواسير والبلوف" لمحطة الوليدية

كتب- محمد صلاح:

شهد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الخميس، التعاقد على عقد عملية توريد المواسير الحرجة والبلوف لمشروعي محطتي توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) البخاريتين.

وصرح دسوقي، بأن محطتي توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) تأتيان ضمن المشروعات القائمة التي يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كافة الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.

وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع "ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.

هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة نحو 419 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 1896 مليون جنيه مصري.

كما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية نحو 436 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1923 مليون جنيه مصري.

ويشارك في تمويل المكون الأجنبي لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة في البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد (OFID)، الصندوق السعودي للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلي المصري، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتي القاهرة والوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

وأضاف أنه تم توقيع عقد عملية توريد المواسير الحرجة والبلوف لمشروعي محطتي توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) البخاريتين مع شركة co Seonghwa Industial L.

وتبلغ القيمة التعاقدية للعملية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة نحو 10834438038 دولارا أمريكيا، بمدة تنفيذ للعملية نحو 31 شهر من تاريخ أمر الإسناد 18/2/2018.

وتبلغ القيمة التعاقدية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية نحو 10496931025 دولارا أمريكيا، بمدة تنفيذ للعملية نحو 27 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 19/2/2018، هذا بالإضافة إلى 12 شهر فترة ضمان بكل مشروع.

تتضمن حدود الأعمال لهذه العملية تصميم وتصنيع وتوريد والإشراف على التركيب وإجراء الاختبارات وبدء التشغيل للمواسير الحرجة والبلوف.

كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) 17 عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، هذا ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة في ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) في يناير 2020.

وتأتي مثل تلك المشروعات في إطار خطة قطاع الكهرباء للاستمرار في تنفيذ مشروعاته والوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.​