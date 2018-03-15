وزير الكهرباء يتابع مستوى أداء شركة شمال القاهرة للتوزيع

كتب- محمد صلاح:

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

واستعرض المهندس ناجي عارف، تقريرًا أوضح فيه الموقف التنفيذي والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح عارف، أنه تم إحلال وتوسعة 277.864 كم كابلات الجهد المتوسط+ 4 أعمدة جهد متوسط + 41 كشكا + 230 محولا + 7 موزعات.

وحول شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ (412) صندوقا+ (163.38) كم كابلات منخفضة+ (170.955) كم موصلات+ 704 أعمدة منخفضة+ 126 لوحة جهد منخفض.

وبلغت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية في الـ9 مناطق السابقة إلى نحو (612 مليون جنيه).

وأوضح الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة،.

كما تم أيضًا مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.​